'Nieuwe sluis moet stroom opwekken voor trein'

Treinverbinding

Met hun winnende plan hebben de studenten goed aangesloten op actuele maatschappelijke discussie, vindt hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink. Onlangs werden de plannen voor een treinverbinding naar België met een voorstel voor geld uit Brussel een nieuw leven ingeblazen.



Toekomstvisie

Vierentwintig studenten uit Nederland en België deden mee. Woensdagochtend begonnen ze in Terneuzen begonnen aan het Summerschool-project, met als opdracht om een visie te formuleren op de toekomst van de Kanaalzone. De winnende studenten hebben samen 2.000 euro gewonnen, met als voorwaarde dat het geld aan hun onderwijs wordt besteed.



Interesse

Of er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met hun plan is nog niet bekend. Dat zit namelijk niet aan het project gekoppeld, maar volgens Wesselink heeft de gemeente Terneuzen al wel interesse getoond in de plannen. "Je weet nooit hoe het loopt, wie weet kunnen we over vijf jaar de spoorverbinding openen."



Eerste keer

De Summerschool in Terneuzen is de vijfde in het rijtje van Summerschools. Eerdere edities vonden plaats in het Ruhrgebied, op de Maasvlakte, in Wijk aan Zee en Enschede. Het is de eerste keer dat ze naar Zeeland komen.