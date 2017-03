Wissel eerste nieuwe speler GOES

GOES – Voetballer Daniel Wissel stapt aan het einde van het seizoen over van Zeelandia Middelburg naar GOES. De aanvaller volgt daarmee zijn trainer Rogier Veenstra richting de Bevelandse club. Wissel is de eerste nieuwe speler voor GOES voor het komende seizoen.

Foto: Warda Soethout



Volgende stap

"Ik speel nu drie jaar in het eerste van Zeelandia Middelburg. Ik vind dat het nu tijd is voor een volgende stap in mijn ontwikkeling” , aldus Wissel.



Topscorer

Wissel is topscorer bij tweedeklasser Zeelandia Middelburg. Hij is de eerste nieuwe speler van GOES, de nummer twee in de 1e klasse C van het zondagvoetbal. De club kan nog promoveren naar de hoofdklasse.