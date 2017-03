Man overleden bij schietpartij in Oostburg

OOSTBURG - In Oostburg is vrijdagavond een man doodgeschoten bij een schietpartij aan de Burgemeester Erasmusstraat. De politie doet nog geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer. Ook de aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Onderzoek

De omgeving is nog in ieder geval tot zaterdagochtend afgezet voor onderzoek. De politie meldt bezig te zijn met het horen van getuigen.



Schietpartij

Om 23.06 uur kwam de eerste melding binnen, van een schietpartij bij een café aan de Burgemeester Erasmusstraat. De politie was aanwezig met meerdere eenheden. Ook werden twee politiehonden ingezet. De plek waar de schietpartij gebeurde is door de brandweer afgeschermd met zeilen.



Controle

Ook op andere plekken heeft de politie onderzoek verricht. Onder meer bij de Westerscheldetunnel en tussen Biervliet en IJzendijke werden voertuigen aan de kant gezet voor controle.



Traumahelikopter

Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumaheilikopter werd later weer afgemeld.