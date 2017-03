Dode bij gasexplosie in woning Hansweert

HANSWEERT - In Hansweert is een woning in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door een gasexplosie en de daarop volgende brand. Bij het doorzoeken van de woning heeft de brandweer een overleden persoon aangetroffen.

Gasexplosie

Bij het uitbreken van de brand in de woning aan de Oude Kerkstraat werd een explosie gehoord en alle ramen van de woning waren vernield. Uiteindelijk heeft netwerkbeheerder Enduris het gas in de woning afgesloten.



Erg moeilijk

Dat kon vanwege de felle brand niet in de woning zelf gebeuren, maar in de straat. Die methode duurt wel langer. Mede doordat gas de woning in bleef stromen was het erg moeilijk voor de brandweer om het vuur onder controle te krijgen.



Eerste melding

De eerste melding over de brand kwam om 03.44 uur binnen. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een redvoertuig. Pas uren later, rond 08.30 uur, werd het sein brand meester gegeven.

Volledig in brand

Hoewel het eerste blusvoertuig al snel ter plaatse was, zagen de brandweerlieden dat de woning al volledig in brand stond. Ze zijn meteen begonnen met blussen, maar de woning was al niet meer te redden.



Ontruimd

Omdat het te gevaarlijk was om de woning te betreden zagen ze zich genoodzaakt om te proberen van buitenaf het vuur te blussen. Voor de zekerheid zijn ook de twee aangrenzende woningen ontruimd.

​Stoffelijk overschot

​Pas nadat het vuur minder hevig was en de brandweer de woning in kon gaan om binnen verder te blussen, vonden de brandweerlieden het stoffelijk overschot van de overleden persoon. Tot dat moment werd er nog van uitgegaan dat er niemand in het pand aanwezig was op het moment van de explosie.