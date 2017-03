Woning Hansweert beschadigd door gasexplosie

HANSWEERT - In Hansweert is een woning in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig beschadigd door een gasexplosie en de daarop volgende brand. Op dat moment was er volgens de Veiligheidsregio Zeeland niemand aanwezig in de woning aan de Oude Kerkstraat.

Gasexplosie

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er bij het uitbreken van de brand een explosie gehoord en liggen de ramen van de woning eruit. Daarom wordt uitgegaan van een gasexplosie. Netwerkbeheerder Enduris heeft het gas in de woning afgesloten.



Eerste melding

De eerste melding over de brand kwam om 03.44 uur binnen. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een redvoertuig. Voor de zekerheid werd ook een ambulance gealarmeerd, maar die werd later weer afgemeld, omdat bij de brand niemand gewond is geraakt



Volledig in brand

Hoewel het eerste blusvoertuig al snel ter plaatse was, zagen de brandweerlieden dat de woning al volledig in brand stond. Ze zijn meteen begonnen met blussen, maar de schade aan de woning is groot.



Ontruimd

Omdat het te gevaarlijk was om de woning te betreden zagen ze zich genoodzaakt om te proberen van buitenaf het vuur te blussen. Voor de zekerheid zijn ook de twee aangrenzende woningen ontruimd.