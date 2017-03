Groene Ster speelt gelijk, stijgt naar plek vijf

VLISSINGEN - In de eredivisie zaalvoetbal heeft Groene Ster vrijdagavond gelijk gespeeld tegen ZVV Eindhoven. In de Baskensburg vocht de ploeg van trainer Hicham Benhammou zich naar een 1-1 gelijkspel.

Groene Ster stijgt naar de vijfde plek in de Eredivisie dankzij het resultaat van vrijdagavond. pic.twitter.com/FS2FWEagXd — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 4, 2017

Vijfde plek

Groene Ster kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van ZVV Eindhoven. De 0-1 was ook de ruststand, in de tweede helft schoot Salim Ben Sellam zijn ploeg langszij. De winst kwam niet meer op het scorebord, maar door het gelijke spel stijgt Groene Ster naar de vijfde plek in de eredivisie.



Volgende week speelt Groene Ster de uitwedstrijd tegen landskampioen ASV Lebo. De thuiswedstrijd eindigde in een 8-3 overwinning voor Groene Ster.