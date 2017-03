Kaarsen en bloemen voor doodgeschoten Oostburger (video)

OOSTBURG - De man die afgelopen nacht werd doodgeschoten in Oostburg, is een 24-jarige inwoner van die plaats. De schietpartij vond plaats voor café De Drie Musketiers aan de Burgemeester Erasmusstraat. Er is nog geen zicht op mogelijke daders. Ook de aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Schietpartij

Om 23.06 uur kwam de eerste melding binnen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. De omgeving van het café werd afgezet om de technische recherche de gelegenheid te geven om een sporenonderzoek in te stellen. Dat is halverwege de ochtend afgerond. Toen werd ook het stoffelijk overschot van het slachtoffer afgevoerd.



Bewaakt

De plek van het misdrijf blijft nog in ieder geval tot en met zondag afgezet met linten en wordt bewaakt door de politie. In de buurt van de plek van het misdrijf zijn inmiddels door nabestaanden van het slachtoffer bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken.

Politiehonden

Na het sporenonderzoek heeft de politie een buurtonderzoek ingesteld en is bezig met het horen van getuigen. Er zijn twee politiehonden ingezet om de omgeving af te speuren.



Rechercheurs

Er zijn 25 rechercheurs op de zaak gezet. De politie heeft aangekondigd in de loop van zaterdagmiddag met aanvullende informatie te komen.



