Definitieve opbrengst Serious Request bekend

Foto: Els Swart



Glazen Huis

Geestelijk vader van de Walcherse edities van Serious Request Hans Burgs dankte op de slotavond in De Klimop in Koudekerke alle vrijwilligers en de drie diskjockeys die zich in de dagen voor Kerstmis een week lang lieten opsluiten in het Glazen Huis om geld in te zamelen voor Serious Request. Dat waren Sander Willemse (Domburg), Jeroen van Goethem (Middelburg) en Yorben Weststrate (Vlissingen). Een week lang dronken ze alleen sapjes en draaiden ze gesponsorde plaatjes voor het goede doel: Het tegengaan van longontsteking bij kinderen in ontwikkelingslanden.



Rode Kruis

De opbrengst van dit jaar werd overhandigd aan Rode Kruis-vertegenwoordiger Ben Bosman. Van de vijf edities tot nu toe leverde die van 2015 in Domburg het meest op: €122.876 gevolgd door die van 2013 in Oostkapelle: €118.000.