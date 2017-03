Honderden handen in elkaar tegen Brouwerseiland (video)

Petitie

Op de Middelplaat verzamelden de zogenoemde kustbeschermers zaterdagochtend en vormden ze een menselijk lint met uitzicht op de locatie in het Grevelingemeer waar Brouwerseiland zou moeten komen. De actie vloeit voort uit de petitie 'Stop Brouwerseiland' die inmiddels meer dan 16.000 keer getekend is.



Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. Tegen de plannen is 172 keer bezwaar ingediend.



Bezwaarmakers zijn onder andere natuurorganisaties, maar ook surfers die bang zijn dat hun surfspot bij de Brouwersdam verdwijnt. De gemeente Schouwen-Duiveland neemt waarschijnlijk in april een beslissing over het plan.

