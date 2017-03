Pleijte en Overkamp winnen thuiswedstrijd

VLISSINGEN - De Kustcross in Vlissingen is gewonnen door Tim Pleijte. De atleet uit Vlissingen was al zeker van de eindzege in de Zeeuwse crosscup. Bij de vrouwen won Mirthe Overkamp de wedstrijd in haar eigen woonplaats.

Podium

Pleijte had voor de overwinning 35 minuten en 19 seconden nodig. Daarmee was hij ruim twee en een halve minuut sneller dan de nummer twee Eric Wolfert uit Sommelsdijk. De Belg Michael de Wilde veroverde de derde plaats.



Zesde keer

Het was voor Tim Pleijte al de zesde keer dat hij de Kustcross wint. Eerder was hij al de snelste in 2007, 2008, 2009, 2015 en 2016.



Vrouwen

De overwinning bij de vrouwen was voor Myrthe Overkamp. Zij liep een tijd van 44.24' en bleef daarmee Frederique Versluis en Monica Sanderse voor.



Eindstand Crosscompetitie

Pleijte en Sanderse waren na de Grevelingencross al zeker van de eindzege in de Zeeuwse crosscup.