Misstap Kloetinge in titelrace (video)

Eerste helft

Kloetinge creëerde weinig kansen in de eerste helft en kwam na twintig minuten op een 0-1 achterstand toen een voorzet van Marvin Strik over Kloetinge-keeper Lentink via de paal in het doel belandde. De beste kans van Kloetinge was diep in blessuretijd. De keeper van Heinenoord was zijn doel al uitgekomen, maar de inzet van Tom Wuyts belandde naast het doel in plaats van tussen de palen. Ook ging in de eerste helft nog een vrije trap van (centrale verdediger) Remco van Tiggele rakelings naast.



Gelijkmaker

Na rust ging Kloetinge op jacht naar de gelijkmaker. Nadat Tom Wuyts eerst al een kans kreeg na een fout in de verdediging bij Heinenoord, knalde hij in de 54e minuut de gelijkmaker op het scorebord. Kloetinge bleef jagen op de voorsprong. Wuyts scoorde opnieuw, maar de goal werd geannuleerd wegens buitenspel.



Vlagsignaal

Een kwartier voor tijd kwam Heinenoord opnieuw op voorsprong. Ondanks het vlagsignaal (voor buitenspel) van de assistent-scheidsrechter keurde arbiter Ellissen het doelpunt van Sander de Heus goed. Vier minuten voor tijd besliste Marvin Strik door uit een counter de 1-3 te scoren.



Periode

Het was voor Kloetinge de eerste nederlaag in na zeven duels op rij zonder nederlaag. Door het verlies pakt Kloetinge voorlopig ook nog niet de tweede periode. WNC kan ook nog die periode pakken. Zij spelen nog tegen Oude Maas en Kloetinge neemt het nog op tegen Rijsoord.

Scoreverloop

0-1 Strik (20)

1-1 Wuyts (54)

1-2 De Heus (75)

1-3 Strik (85)



Opstelling Kloetinge

Lentink, Jansen, Özgan (Duvekot/63), Van Tiggele, De Jonge (Daan Esser/68), Van den Dries (Walraven/86), Mulder, Quinten, De Bonte, Wuyts, Van der Poel