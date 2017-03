Weer nederlaag voor MZC'11

ZWIJNDRECHT - MZC'11 is er andermaal niet in geslaagd om een wedstrijd in de eerste klasse te winnen. In Zwijndrecht ging de ploeg van trainer Alexander van Keulen onderuit met 4-1.

14 spelers

MZC'11 reisde met maar 14 spelers af naar Zwijndrecht voor de inhaalwedstrijd tegen VVGZ. Freek Torensma ontbrak wegens ziekte en Jesse van den Linden was afwezig wegens een schorsing.



Achterstand

In de 26e minuut kwam VVGZ op voorsprong door een doelpunt van Deveney Veld Met deze stand gingen beide ploegen ook rusten. Kort na rust werd het 2-0 door een doelpunt van Alderliesten. Ruim tien minuten voor tijd maakte Murad Afras de 3-0 voor de Zuid-Hollanders.



Eretreffer

In de 88e minuut was het spits Ramon Janson die de eer wist te redden voor MZC'11. Gelijk na de aftrap maakte opnieuw Murat Afras een doelpunt voor VVGZ die daarmee het eindoordeel velde over MZC'11.



Scoreverloop

1-0 Veld (26)

2-0 Alderliesten (51)

3-0 Afras (79)

3-1 Janson (88)

4-1 Afras (88)



Opstelling MZC'11

Schoenmakers, Holm (De Voogd/67), van Grunsven, Vermue, Coolbergen, van Tiggelhoven, Bevelander (Goud/59), Heijboer, Azzagari, Quist, Janson