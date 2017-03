Vlissingen verslaat Sliedrecht en bereikt kwartfinale

Foto: Paul ten Hacken



Overwinning

De wedstrijd tussen Vlissingen en Sliedrecht was een duel tussen twee hoofdklassers. Vlissingen komt uit in de zondag hoofdklasse B, Sliedrecht in de zaterdag hoofdklasse A. Hoessein Bouzambou zette tien minuten voor de pauze Vlissingen op een 1-0 voorsprong en dat bleek ook de ruststand te zijn.



Tweede helft

In de tweede helft leek het toch nog even mis te gaan voor Vlissingen toen Stefan van Dam een penalty benutte na een handsbal van Roycel James. Maar ruim vijf minuten later was het invaller Geraldi Geerman die Vlissingen op voorsprong zette. In de 86e minuut was het YVes Nyemb die de wedstrijd definitief besliste. Hij scoorde uit een intikkertje na een voorzet van Geerman.



Kwartfinale

Door de overwinning speelt Vlissingen in de kwartfinale een uitwedstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Baronie en Zundert dat dinsdagavond wordt gespeeld. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in de week van 11 tot en met 17 april.

Oud-winnaar

Vlissingen won de districtsbeker al twee keer, maar dat is wel al lange tijd geleden, namelijk in 1986 en 1988.



Scoreverloop

1-0 Hoessein Bouzambou (35)

1-1 Van Dam (69)

2-1 Geerman (75)

3-1 Nyemb (86)



Opstelling

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, James, MIlton Roemeratoe, El Hattach, Weeda (Martien/87) , Mallie, Wolff (Said Bouzambou/87), Hoessein Bouzambou (Geerman/59), Nyemb