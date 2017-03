Van de Ven gediskwalificeerd tijdens tweede manche

PANGKAL PINANG (IND) - Nancy van de Ven is tijdens de tweede race van de GP in Indonesië na afloop uit de uitslag genomen. De Vlissingse motorcrosster kreeg de diskwalificatie omdat ze volgens de jury hulp van buiten de baan had gekregen. De winst ging naar Courtney Duncan.

Zuur

In eerste instantie eindigde Van de Ven als derde en dat was na haar eerste plek van zaterdag genoeg voor de eindzege in Indonesië. Later werd ze dus gediskwalificeerd en zakte ze naar een tiende plek in het algemeen klassement. Dat is een zuur begin van het seizoen voor Van de Ven.



Concurrenten

De concurrenten van Van de Ven eindigde in de tweede manche allen in de top-3. Courtney Duncan werd eerste, Kiara Fontanesi eindigde als tweede en Livia Lancelot completeerde het podium.



Weersomstandigheden

De weersomstandigheden in Indonesië waren niet goed. Veel regen zorgde ervoor dat de baan bijna onberijdbaar was.

Algemeen klassement

1. Courtney Duncan - 41 punten

2. Nicky van Wordragen - 40 punten

3. Shana van der Vlist - 31 punten

4. Anne Borchers - 31 punten

5. Kiara Fontanesi - 30 punten

6. Larissa Papenheimer - 30 punten

7. Genette Vaage - 28 punten

8. Amandine Verstappen - 27 punten

9. Livia Lancelot - 26 punten

10. Nancy van de Ven - 25 punten



GP Italië

Op 16 april is de tweede wedstrijd in de strijd om het wereldkampioenschap. Dan rijdt Van de Ven in Trentino, Italië.