Uitslagen amateurvoetbal zondag 5 maart

OOST SOUBURG - Een goede dag voor de Zeeuwse clubs in de 3e klasse A. In het inhaalweekend wonnen HVV'24, Terneuzen en Philippine allemaal hun wedstrijd.

Hoofdklasse B

Weinig veranderingen op de ranglijst voor VC Vlissingen dat niet hoefde te spelen dit weekend.

EINDSTANDEN De uitslagen in de Hoofdklasse B, VC Vlissingen kwam niet in actie. pic.twitter.com/0gAocwzAjo — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 5, 2017

1e klasse C

Ook GOES kwam niet in actie dit weekend maar ziet koploper Baronie wel drie punten uitlopen.

EINDSTANDEN 1e klasse C - Koploper Baronie wint bij AWC en vergroot de voorsprong op GOES pic.twitter.com/hQYJ91VjTn — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 5, 2017

2e klasse E

Zeelandia Middelburg zakt een plekje in de 2e klasse E na de zege van Rijen op JEKA.

EINDSTANDEN 2e klasse E - Koploper Rood Wit maakt geen fout en loopt verder uit op de concurrentie pic.twitter.com/GSBfMjU0JN — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 5, 2017

3e klasse A

HVV'24 en Terneuzen klimmen op de ranglijst, Philippine klimt ook en stijgt naar de tweede plaats.

EINDSTANDEN 3e klasse A HVV'24 boekt een monsterzege op Gastel en klimt op de ranglijst. pic.twitter.com/QpFp6A9Nr2 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 5, 2017

4e klasse A

STEEN sluit aan bij koploper Breskens en doet mee aan de race voor de eerste plaats.

EINDSTANDEN 4e klasse A STEEN nadert koploper Breskens door de overwinning op Clinge tot op twee punten. pic.twitter.com/xR2aLwX3QR — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 5, 2017

5e klasse A

Terhole hoeft niet langer te wachten op de eerste zege van het seizoen. Tegenstander Sluis werd met 3-1 verrast in de 5e klasse A.