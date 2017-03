Voetbalclub Heinkenszand bezig aan laatste maanden (video)

HEINKENSZAND - Op 23 maart wordt er pas definitief gestemd, maar de kans is groot dat sv Heinkenszand bezig is aan de laatste maanden uit de clubhistorie. Waarschijnlijk fuseert de club na dit seizoen met buurman Luctor'88 en gaat de vereniging verder onder de naam Luctor Heinkenszand. In het voetbalprogramma Onze Club presenteert Heinkenszand zich nog als vereniging op zich, al lijkt iedereen klaar voor de fusie.

Formaliteit

Bestuurslid Bas van Damme van Heinkenszand is nauw bij de aanstaande fusie tussen de beide voetbalclubs uit het dorp betrokken en hoopt dat de laatste stemming op 23 maart een formaliteit is. "We gaan er van uit dat het doorgaat, want 98% van de leden heeft al aangegeven voor de fusie te zijn. Er komt wel veel bij kijken. We hebben zeven verschillende commissies van zes tot zeven mensen die er mee bezig zijn. We denken met de nieuwe club aan 500 á 600 leden te komen en hebben dan ook de ambitie om met die club richting de tweede klasse van het zaterdagvoetbal te gaan.

D'Ouwe Hap

De vaste supportersgroep van Heinkenszand noemt zichzelf D'Ouwe Hap, een groepje met hoofdzakelijk eerste elftalspelers die de club elke zaterdag aanmoedigen. Piet Smidt, één van de supporters, vertelt over de saamhorigheid in de groep. "Het is altijd hartstikke gezellig en we drinken er graag een biertje bij." Maar de club supporters heeft ook nog een serieuze taak. "We kiezen altijd de Man of the Match", zegt Mart Cappon. "We geven punten en zo bepalen we wie de beste speler van de wedstrijd was."



Uitzendingen

