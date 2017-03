Verrassende bekertegenstanders Hoek en VC Vlissingen

OOST-SOUBURG - De Zeeuwse hoofdklasser Hoek en VC Vlissingen treffen in de kwartfinale van het districtsbekertoernooi respectievelijk Oosterhout en Zundert. De twee Brabantse ploegen plaatsten zich dinsdagavond allebei verrassend voor de volgende ronde. Derdeklasser Oosterhout won van tweedeklasser Pelikaan. Tweedeklasser Zundert bleek te sterk voor Baronie uit Breda, dat speelt in de eerste klasse.

Penalty's

Baronie, dat met de Zeeuwen Jonathan Constansia, Aart Veldhof en Tom Janssen in de basis speelde, kwam op eigen veld tegen Zundert niet verder dan een 0-0 gelijkspel en zag de bezoekers de strafschoppen vervolgens beter nemen. Ook bij Oosterhout-Pelikaan werd niet gescoord. Bij die wedstrijd was de thuisploeg koelbloediger van elf meter.

De tegenstanders van de Zeeuwse hoofdklassers in de kwartfinale van de #districtsbeker zijn bekend. pic.twitter.com/qQDO00Qhd0 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) March 7, 2017

KNVB beker

Half april worden de kwartfinales gespeeld en de winnaars daarvan verdienen naast een plek in de halve finale ook een ticket voor het KNVB bekertoernooi. Opvallend is dat Hoek als enige van de acht verenigingen in de kwartfinale uitkomt in het zaterdagvoetbal.



Tegen elkaar

Als Hoek en VC Vlissingen allebei hun kwartfinale weten te winnen treffen ze elkaar in de halve finale.