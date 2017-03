Snowboarder Bastiaansen zet Spelen uit zijn hoofd (video)

OOST-SOUBURG - Erik Bastiaansen heeft deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang uit zijn hoofd gezet. De 19-jarige snowboarder uit Terneuzen kwam dit seizoen door een blessure nog maar amper in actie en mist ook de komende wedstrijden. Daardoor is plaatsing voor de Spelen van volgend jaar niet realistisch meer.

Hielen

Bastiaansen raakte in november geblesseerd bij een trainingskamp in Oostenrijk. Hij landde daar op het vlakke gedeelte van een grote schans en daarbij ging het weefsel in zijn voeten bij zijn hielen kapot. Bastiaansen verwachtte in eerste instantie dat hij in januari zijn rentree kon maken, maar het herstel neemt veel langer in beslag.



WK en wereldbekers

Bastiaansen wilde voor plaatsing voor de Spelen in Zuid-Korea gaan, maar hij had een topseizoen nodig om kans te maken. NOC/NSF hanteert strenge eisen voor kwalificatie. Zo moest Bastiaansen tijdens het wereldbekerseizoen een keer de finale halen of twee keer een halve finale. Door zijn blessure kon Bastiaansen niet eens starten bij de wedstrijden die tot nu toe geweest zijn en ook bij het komende WK en de wereldbekers die daarop volgen kan Bastiaansen niet starten.

Naar de sneeuw

Bastiaansen werkt nu op Papendal hard aan zijn herstel, maar zal dit seizoen niet meer in wedstrijdverband in actie kunnen komen. Wel hoopt hij eind april nog een week naar de sneeuw te kunnen om daar te trainen.