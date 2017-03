Kerkhove uitgeschakeld in China

ZHUHAI (CHI) - Het ITF-toernooi in Zhuhai heeft voor de uit Zierikzee afkomstige tennisster Lesley Kerkhove slechts één ronde geduurd. Na haar succesvolle week in Maleisië werd Kerkhove uitgeschakeld door Amra Sadikovic uit Zwitserland.

Winst eerste set

Kerkhove ging in drie sets onderuit tegen de nummer 181 van de WTA wereldranglijst. Kerkhove won nog wel de eerste set met 7-5, maar verloor de tweede en de derde set met 6-2.



Kwalificatietoernooi

Kerkhove startte in Zhuhai in het kwalificatietoernooi. Ze won drie wedstrijden waarmee ze een ticket verdiende voor het hoofdtoernooi.



Kwartfinale

Vorige week bereikte Kerkhove de kwartfinale bij het WTA toernooi van Kuala Lumpur. Daardoor staat nu op de 163e plaats op de WTA ranglijst.