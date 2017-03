Swift verder met coach Plantinga

MIDDELBURG - Dennis Plantinga is ook volgend seizoen trainer van Swift uit Middelburg. De korfbalclub heeft het contract van de coach verlengd. Mathijs Pagé is zijn assistent.

Zes seizoenen

Plantinga is al zes seizoenen trainer van Swift. Onlangs werd Swift kampioen in de 1e klasse van de zaalcompetitie. Op het veld komt de ploeg uit in de overgangsklasse.