Hoek 'druk' bezig met nieuwe selectie

Kleurloos

Hoek speelt een kleurloos seizoen tot nu toe. De club doet niet meer mee voor het kampioenschap en staat momenteel op de achtste plaats in de hoofdklasse A.



Veel veranderen

Er zal veel veranderen in de selectie. Van Giovanni Siereveld, Nick de Groote en Brian Meulmeester was al bekend dat ze volgend seizoen niet meer voor de Zeeuws-Vlaamse club spelen. Nathan Lagrou en Armand Doka krijgen geen nieuw contract aangeboden.



Clinckemaillie

Ook Guillaume Clinckemaillie (foto), die de afgelopen jaren topscorer was, vertrekt. Hij komt volgend seizoen uit voor Dikkelvenne in Belgiƫ.









Foto: Patricia Maljaars



Vertrokken

Tijdens dit seizoen zijn al Esmat Shanwary (UDI'19), Leonardo Faioli (onbekend) en Bjarne de Vreeze (Waarschoot) al vertrokken.



Fitsch

Vrijdag werd bekend dat verdediger Lionel Fitsch (foto) naar Barendrecht gaat, dat in de Tweede Divisie uitkomt. "Lionel wilde graag bij ons blijven en wij wilden ook door met Lionel, maar toen kwam Barendrecht", zegt Jacky Lambert, lid van de technische commissie van Hoek. "Hij wil bij Barendrecht de sportieve uitdaging aangaan en dat snap ik wel."



Huidige selectie

Van de huidige selectie hebben alleen keeper Jordi de Jonghe en verdediger Thomas van Renterghem aangegeven bij Hoek te blijven. Middenvelder Birgen Martens heeft nog een doorlopend contract. Met andere spelers van de huidige spelersgroep is Hoek nog in gesprek.



Nieuwe spelers

Volgens Lambert is Hoek 'heel druk' met het vastleggen van nieuwe spelers. De club hoopt dit weekend de namen van 'drie a vier nieuwe spelers' bekend te kunnen maken.