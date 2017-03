Vlissingen legt spelers langer vast en haalt De Kroo

VLISSINGEN - Hoofdklasser VC Vlissingen neemt Mart de Kroo over van eersteklasser GOES. De aanvallende middenvelder volgt zijn trainer John Karelse richting de Walcherse club. Vlissingen heeft daarnaast de contracten van acht spelers uit de huidige selectie verlengd.

Spelmaker

De Kroo is bezig aan zijn tweede seizoen bij GOES, dat hem overnam van het Middelburgse FC Dauwendaele. Hij groeide uit tot de spelmaker van de Bevelandse club en stond in de belangstelling van verschillende clubs. De Kroo kiest er dus voor om zijn trainer John Karelse te volgen, van wie al eerder bekend werd dat hij VC Vlissingen gaat trainen.



Acht spelers

Naast de komst van De Kroo was er nog meer goed nieuws voor VC Vlissingen. Acht spelers uit de huidige selectie hebben aangegeven dat ze bij de club blijven. Dat zijn doelman Joan van Belzen, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Geraldi Geerman, Menacio Weeda, Dangelo Martien, Jarreau Manuhuwa en Quincy Gooding.



Keeper

Keeper Louis Ficq wordt ook aan de selectie van VC Vlissingen toegevoegd. Hij traint al mee bij VC Vlissingen en is afkomstig van Jong Ambon.