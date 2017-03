Onderhoud ZeelandNet uitgesteld vanwege verkiezingen

Uitslagen

Op dat tijdstip komen nu juist net naar verwachting de uitslagen van de verkiezingen naar buiten. Net als de meeste gemeenten verwacht ook de gemeente Vlissingen rond dat tijdstip de uitslagen bekend te kunnen maken. Maar de Vlissingers die een abonnement bij ZeelandNet hebben en die uitslag meteen willen weten zouden volgens de aankondiging van ZeelandNet juist net in dat uur nog in het duister tasten.



'Urgent'

"Het tijdstip is wellicht ongelukkig gekozen", beaamt een woordvoerder van ZeelandNet. "Maar het woord zegt het al: het gaat om spoedwerkzaamheden en dat is urgent. Er moet een kaart vervangen worden en dat is een klus die je zo snel mogelijk wil uitvoeren."



Uitgesteld

ZeelandNet heeft de spoedreparatie daarom met een uur uitgesteld. "Natuurlijk willen we die werkzaamheden zo min mogelijk belastend maken voor onze gebruikers. Daarom hebben we nu het onderhoud nu uitgesteld tot na enen."



'Een paar minuten'

Ook valt de overlast door de werkzaamheden volgens de woordvoerder wel mee. "Het werk duurt een uur, maar de onderbreking duurt voor onze klanten maar maximaal tien minuten. Bovendien blijven de televisie en de telefoon het gewoon doen, alleen internet en de interactieve televisie liggen er een paar minuten uit", relativeert ze.