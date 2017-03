Vlissinger dreigt met een vuurwapen

VLISSINGEN - Een Vlissinger is vrijdagmiddag aangehouden aan de Wijenburg in Vlissingen. Hij zou een buurtgenoot bedreigd hebben met een vuurwapen.

Geen wapen op zak

Bij de politie kwam rond 13.00 uur de melding binnen. Omdat er sprake was van een vuurwapen trokken agenten hun dienstwapen bij de aanhouding van de verdachte. Hij bleek geen wapen op zak te hebben.



In beslag

De man zit nog vast voor verder onderzoek. Ook zijn auto is in beslag genomen.