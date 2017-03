Nieuwe editie Rescue Vlissingen op 15 augustus 2018

Smaakt naar meer

De tiende editie, in 2016, was een groot succes. Rescue trok toen naar schatting ruim 80.000 bezoekers. De organisatie vindt dat dit succes naar meer smaakt. Daarom is deze week formeel besloten dat alles in gang wordt gezet voor de volgende editie. Penningmeester Frans de Bruijne zegt: "Of we onze bezoekersaantallen in 2018 gaan overtreffen weet ik niet maar dat we onze bezoekers wederom gaan verrassen in de editie van 2018 staat vast!”



