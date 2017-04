Middelburg op z'n mooist in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Sinds vandaag is ook Middelburg te bewonderen als panorama in de Machinefabriek. Wethouder Saskia Szarafinski opende het doek in aanwezigheid van een zestigtal belangstellenden.

Plassende koe

Aan het schilderij van ruim drie meter hoog, en bijna 20 meter lang is bijna een jaar gewerkt. Onder leiding van Jo Dumon Tak is er gekozen voor een zicht op Middelburg vanaf de waar nu ongeveer gevangenis Torentijd staat. In het schilderij zijn onder andere de luchten van Vermeer en de koeien van Potter te ontdekken, inclusief een plassende koe.

Panorama Walcheren

Het Panorama is open vanaf 2008. Het begon in de Zware Plaatwerkerij in Vlissingen en verhuisde na een paar jaar naar de Machinefabriek. Daar zijn meerdere werken te vinden van taferelen uit Vlissingen, Veere en Domburg. Sinds de opening heeft Panorama Walcheren al meer dan 10.000 bezoekers mogen ontvangen. Het is onzeker of het panorama Walcheren in de Machinefabriek blijft, aangezien de gemeente er plannen voor heeft.

Filmruimte

Panorama Walcheren heeft voor het nieuwe toeristenseizoen naast het doek van Middelburg ook een nieuwe filmruimte waar video's over het panorama zijn te zien, en een nieuwe wisselexpositie. Er volgen de komende jaren nog vijf nieuwe panorama's.