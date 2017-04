Hoek en VC Vlissingen volgend jaar in landelijk bekertoernooi

OOST SOUBURG - De hoofdklassers Hoek en VC Vlissingen hebben zich geplaatst voor de halve finale van de districtsbeker. Hierdoor mogen de Zeeuwse clubs volgend jaar in de landelijke KNVB-beker spelen. Bovendien treffen ze elkaar in de volgende ronde, waardoor er zeker een Zeeuwse club de bekerfinale speelt.

Monsterzege

VC Vlissingen had het makkelijk in de kwartfinale. Uit tegen Zundert won de ploeg van Ruud Pennings met 0-6. Hoessein Bouzambou en Salim Ben Sellam scoorden beide twee keer. Hoek wist vlak voor en na rust de wedstrijd tegen Oosterhout te beslissen. Nick de Groote en Kyle Doesburg (foto, Sjaak van der Salm) scoorden de doelpunten.



Halve finale

Door de overwinningen wordt de halve finale een Zeeuws onderonsje tussen VC Vlissingen en Hoek. Dat duel wordt in Vlissingen gespeeld.