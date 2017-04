Militairen oefenen nucleaire dreiging in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - In de omgeving van de Marinekazerne aan de Buitenhaven, de Veerweg bij het NS-station en in het havengebied van Vlissingen-Oost houdt defensie tot en met volgende week dinsdag een oefening. Tijdens de oefening gaan de militairen uit van een nucleaire dreiging rond Vlissingen-Oost.

Beschermende kleding

Er wordt geoefend bij het oude PSD-terrein, rondom de marinekazerne en in het havengebied in Vlissingen-Oost zijn militairen in de weer. Tijdens de oefening rijden er militaire voertuigen door Zeeland en lopen er soldaten rond. Die militairen dragen beschermende kleding om de oefening zo echt mogelijk te laten lijken. De oefening is met name bedoeld voor dat deel van defensie dat zich bezighoudt met CBRN-wapens. CBRN staat voor Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair.



Verkenningsvoertuigen

Mensen die de komende dagen in de omgeving van de oefening zijn, kunnen volgens compagnies commandant Eelco Touw merken dat er een oefening plaatsvindt. "Er rijden verkenningsvoertuigen kriskras door het gebied, om metingen te verrichten." Op het moment dat er afwijkende waardes gemeten worden, gaan de militairen aan de slag. "Dan gaat de beschermende kleding aan en wordt de boel onderzocht", aldus Touw.

Scenario militaire oefening: Vlissingen is besmet na terroristische aanslag in BelgiĆ«, er is sprake van nucleaire dreiging. #omroepzeeland pic.twitter.com/kN8uLOjvto — Anoek de Gardeijn (@AnoekDG) 19 april 2017

Goed decor

Zeeland is de laatste tijd populair als oefenterrein, vorige maand was er al een grote oefening van het Korps Mariniers in en om Vlissingen. Morgen start er een oefening in en om Terneuzen waar 70 Nederlandse en 30 Belgische militairen bij betrokken zijn. Het gaat om een andere compagnie, de oefening staat los van die in Vlissingen.



Lees ook: Mariniers op verkenning in Vlissingen (video)