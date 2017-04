Vlissingse jongens van 8 en 9 op avontuur

NIJMEGEN - Twee Vlissingse jongens (8 en 9 jaar) zijn opgepikt op station Nijmegen. De politie Nijmegen-Noord meldt dat de twee, op zoek naar avontuur, in Vlissingen op de trein waren gestapt.

Zonder volwassene

In de trein viel het op dat de jongens zonder vader, moeder of andere volwassene op stap waren. De Nederlandse Spoorwegen heeft ze overgedragen aan de politie. Die zorgde ervoor dat ze thuis zijn geraakt.



Cool

Volgens de politie vonden de jongens het 'cool'. De Nijmeegse politie zelf lijkt er ook wel plezier in hebben gehad. "Deze jongens van 8 en 9 jaar oud hebben morgen bij de juf wat te vertellen." staat op de Facebookpagina.