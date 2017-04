Autovernieler Vlissingen en Souburg aangehouden (video)

Heterdaad

De politie kreeg rond middernacht een melding over een man die op het Vlissingse Westerzicht autoruiten insloeg. Een agent reed in deze wijk en zocht onmiddellijk naar de dader. Hij zag een man juist bij een auto vandaan lopen met nog een steen in zijn hand. Hij stapte op een fiets en reed weg. De man werd aangehouden.



Bekentenis

De Vlissinger wordt ervan verdacht de afgelopen nacht op het Marnixplein in Vlissingen de ruiten van zeker zes auto's te hebben vernield. Ook hebben agenten aangiften opgenomen van een vernieling aan de Oosterbaan en aan Westerzicht. De man heeft bekend en is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht en opgesloten.



Eerdere vernielingen

De man bekende direct ook de reeks aan vernielingen aan auto's in Vlissingen en Oost-Souburg op 26 maart. Toen werd een groot aantal auto's met een stok bewerkt in onder andere de Middelburgsestraat, de Burgemeester Stemerdinglaan, het Koopmansvoetpad en de Kanaalstraat. Op het Marnixplein zijn toen alle acht auto's vernield die er geparkeerd stonden.



Drukke nacht

Op Facebook laat Politieteam Walcheren weten dat het een drukke nacht was. Naast de vernielingen van auto's kreeg de politie ook nog te maken met huiselijk geweld, bedreiging en openbare dronkenschap.