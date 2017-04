Vlissingen-speler: Hoek voelt als thuiskomen (video)

Afscheidswedstrijd

"Alles komt samen", zegt Ragut over de wedstrijd van morgen. "Ik hoef straks ook helemaal geen andere afscheidswedstrijd. Dit is mijn moment." Of Ragut gaat spelen weet hij nog niet. Dit seizoen is hij zowel speler als assistent-trainer. "Ik neem wel mijn spullen mee morgen, maar het belangrijkste is dat we gewoon winnen."



Hoek of Vlissingen?

De gewetensvraag voor Ragut is natuurlijk: welke club zit het meest zijn hart: Hoek of Vlissingen? "Heel eerlijk? Hoek natuurlijk. Ik was er afgelopen weekend nog en dat voelt toch een beetje als thuiskomen." Maar ook Vlissingen vindt hij een hele mooie club. "Ik ben heel goed opgevangen door de selectie, maar Hoek blijft voor mij speciaal."



Vlissingen favoriet

Ragut vindt Vlissingen wel favoriet voor de winst morgenavond. "Wij zitten in een goede flow, we spelen en trainen heel goed de laatste maanden, maar ja; Hoek blijft Hoek en dit is natuurlijk een wedstrijd op zich."

Speciale wedstrijd

Ragut is niet de enige speler voor wie het morgen een speciale wedstrijd is. In de selectie van Hoek zitten twee spelers met een Vlissingen-verleden. Josimar Pattinama speelde vorig jaar nog aan de Irislaan terwijl Giovanni Siereveld aan zijn twaalfde seizoen bezig is bij Hoek. Volgend jaar keert Siereveld overigens terug naar zijn jeugdliefde.



Ex-Hoek

In de selectie van Vlissingen is het helemaal raak als het gaat om oud-Hoekspelers. In de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Nuenen stonden maar liefst zes spelers in de basis die ooit het shirt van Hoek droegen: Joan van Belzen, Renzo Roemeratoe, Hoessein Bouzambou, Raymond Wolff, Regilio Pinas en Yves Nyemb. Roycel James (ook een verleden bij Hoek) keek met een blessure toe vanaf de kant. En Vlissingentrainer Ruud Pennings werd vorig jaar nog weggestuurd bij Hoek.



Gratis toegang

De wedstrijd tussen Vlissingen en Hoek begint woensdagavond om 20.00 uur op Sportpark de Irislaan. De toegang is gratis.



