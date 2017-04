Scheepswerf Damen en Vlissingen tekenen vrede

VLISSINGEN - Tussen de gemeente Vlissingen en scheepswerf Damen is de lucht geklaard. Vanmiddag tekenden ze een overeenkomst over de ontwikkeling van het Scheldekwartier. Het gebied kwam in 2004 in bezit van de gemeente en sindsdien is erover gesteggeld tussen de werf en de gemeente. De afspraken in de overeenkomst voorkomen dit voortaan.

Overeenkomst

Directeur René Berkvens van de Damen Groep en burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen tekenden woensdag de overeenkomst in het hoofdkantoor van Damen. Daarin werd onder andere vastgelegd dat de nieuw te bouwen Koningsbrug dicht blijft in de spits en dat Damen de Piet Heinkade in erfpacht krijgt. Dat laatste is belangrijk voor het bedrijf omdat er dan zonder problemen schepen kunnen afmeren. "We weten nu precies wat we wel en niet kunnen en mogen", zegt Berkvens. "Die duidelijkheid geeft perspectief voor de toekomst."



Ruzie

Afgelopen jaren maakten Damen en de gemeente geregeld ruzie over het gebruik van de Piet Heinkade en de bestemming voor het Scheldekwartier. Met de nieuwe overeenkomst is daar nu een einde aan gekomen bezweert burgemeester Van den Tillaar. "Het belangrijkste is dat zowel de gemeente als Damen nu vooruit kan."