Kleurenparadijs op Bellamypark in Vlissingen (video)

Een grap

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is stoepkrijten verboden. Drie vrienden besloten uit protest een Zeeuws Kampioenschap Stoepkrijten te organiseren. Dat er zoveel animo voor zou zijn, hadden de vrienden niet verwacht. "Het begon eigenlijk als een grap", zegt organisator Jonathan Jansen, "Maar toen bleek dat er zoveel aanmeldingen waren, hebben we het plan doorgezet."



Voor iedereen

Niet alleen kinderen waren druk met stoepkrijt in de weer, ook de ouders deden met veel plezier mee. "Het is toch fantastisch dat dit kan", zegt een van de moeders. "Stoepkrijten is niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen."



Geen verbod

De gemeente Vlissingen liet voor de start van het Zeeuws Kampioenschap al weten het evenement niet te verbieden. Stoepkrijten mag dan officieel wel verboden zijn, veel gemeenten doen er weinig aan. De middag is dan ook zonder problemen verlopen.



