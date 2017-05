Grote brand bij hotel in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - In Hotel City2Beach in het centrum van Vlissingen heeft maandag een grote brand gewoed. Het vuur werd rond 11.45 uur ontdekt op de zolderverdieping.

Werk op het dak

De brand ontstond op het dak van het pand, zegt hoteleigenares Lianne Boone. Het hotel is pas gerenoveerd en er werd nog gewerkt aan het dak. Op het dak waren dakdekkers bezig met branders.



Geen gasten

Volgens Boone waren er geen gasten meer in het hotel toen de brand uitbrak. "Iedereen was al uitgecheckt. Gasten die vanmiddag aankomen ga ik proberen onder te brengen in andere hotels", zegt ze.



Uitslaande brand

De veiligheidsregio adviseerde mensen in de buurt uit de rook te blijven. De Badhuisstraat was gedeeltelijk afgezet, om ruimte te maken voor de hulpdiensten.