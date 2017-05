RvS: Zeeuwse damherten mogen afgeschoten worden

DEN HAAG - De vergunning die de provincie Zeeland heeft verleend om damherten af te schieten in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen, is terecht afgegeven. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten. Stichting Faunabescherming was in beroep gegaan tegen de vergunning.

Te veel dieren

Volgens de RvS zijn er op dit moment te veel dieren in het gebied. Dat is onder andere duidelijk omdat steeds meer herten zich binnen de bebouwde kom laten zien. Hierdoor is er onvoldoende water en voedsel en is de kans op verwondingen, ziekten, angst en chronische stress bij de dieren groter. Daarnaast is het slecht voor de natuur als er te veel herten in het gebied zitten.



Rechtbank

De rechtbank gaf vorig jaar De Faunabescherming nog gelijk. Toen was het de provincie volgens de rechtbank niet gelukt om duidelijk te maken dat het welzijn van de dieren in gevaar is door de omvang van de populaties in deze gebieden.



Beschermd

Damherten zijn een beschermde diersoort. In principe mag er dus niet op gejaagd worden. Provincies mogen wel ontheffing verlenen voor de jacht. Bij de provincie Zeeland komen al jaren klachten binnen van overlast van de dieren, met name op de Kop van Schouwen.