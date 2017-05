Vlaanderen gaat hardrijders aanpakken

OOST-SOUBURG - Zeeuwen die door Vlaanderen rijden, moeten in de toekomst nog beter op hun snelheid letten. Als het aan de Vlaamse regering ligt, worden er nog dit jaar trajectcontroles gehouden in de regio's Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Dat heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts woensdag bekendgemaakt.

'Slimme camera's'

Voor de snelwegen werken de Belgen aan een systeem met 'slimme camera's'. Het ombouwen van flitspalen tot trajectcontroles moet in 2020 afgerond zijn en kost bijna 27 miljoen euro. Weyts denkt er zelfs aan het systeem over vrijwel het hele snelwegnet uit te rollen. De boetes die de 100 procent-controles opleveren, worden gestoken in maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.