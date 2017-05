Honderden klachten over onkruidbestrijding (video)

Honderden klachten

Acht van de dertien gemeenten geven aan Omroep Zeeland aan dat er meer onkruid op straat achter blijft sinds er geen chemische middelen gebruikt mogen worden voor de bestrijding. Dat levert honderden klachten van inwoners op over woekerend onkruid. In totaal kwamen er in heel Zeeland bijna 280 klachten binnen. Deze gingen voornamelijk over meer onkruid, enkele klachten gingen over schades. Bijvoorbeeld door het wegbranden van onkruid.



Eerder beginnen

Schouwen-Duiveland spant de kroon met honderd klachten. Volgens die gemeente was het vorig jaar pas laat bekend dat er geen chemische middelen meer gebruikt mogen worden. De omschakeling naar duurzaam onkruidbeheer, zoals de aanschaf van nieuwe machines, kostte veel tijd. Volgens wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen-Duiveland is op tijd beginnen de belangrijkste les geweest. "In februari beginnen we met de borstel- en veegrondes om de voedingsbodem voor onkruid weg te halen. Dit jaar verwachten we daardoor minder onkruid en dus ook minder klachten."

Bestrijding duurder

Zeeuwse gemeenten zijn sinds vorig jaar ruim 2,5 keer zoveel geld kwijt aan het bestrijden van onkruid. Ze gebruikten allemaal het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat om straten, stoepen en parkeerterreinen onkruidvrij te houden. Dat gebeurde met een machine die door de straten reed en met een chemische middel alle onkruid tot in de wortel doodde. Nu moet er geborsteld, geveegd en gebrand worden. Deze manier van onkruid bestrijden is een stuk arbeidsintensiever en dus duurder.



Zelf helpen

De meeste gemeenten verwachten dit jaar betere resultaten te boeken, nu ze de eerste ervaringen met milieuvriendelijk bestrijden hebben opgedaan. Naast vegen, branden en borstelen lopen er ook proeven met heet water. Daarnaast worden palen en andere obstakels zoveel mogelijk verwijderd zodat daar geen onkruid omheen kan groeien. Ook worden moeilijk bereikbare plekken met voegvulling dichtgemaakt. Sommige gemeenten doen een beroep op hun inwoners door ze te vragen de stoep voor hun huis zelf onkruidvrij te houden.