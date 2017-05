Noor is klaar voor Zeeuwse foodtruckfestivals (video)

Van mexicaanse hapjes tot pannenkoek

De voorbereidingen voor het eerste foodtruckfestival van het seizoen zijn in volle gang. Op de boerderij van een vriendin van Noor in Dishoek wordt het ene na het andere Mexicaanse hapje, pannenkoek of smoothie klaar gemaakt. Op 5, 6 en 7 mei staat Noor namelijk met een gepimpte caravan op het festival Van die dingen die gebeuren in Terneuzen.



Foodtruckkoorts

Twee jaar geleden kwam Noor voor het eerst in aanraking met de foodtruckkoorts tijdens Culikaravaan in Middelburg. Het eerste foodtruckfestival van Zeeland. "Ik was daar met een hele groep vrienden. Door de gezellige sfeer en het lekkere eten was ik meteen overtuigd." Ze kocht een oude caravan en knapte die met behulp van vrienden op. Haar schilderkwaliteiten kwamen hier goed bij te pas.



Schilderen

Want in de weekenden staat Noor dan wel op festivals; doordeweeks schildert ze huizen. "Ja, het is een uit de hand gelopen hobby. Het schilderen is gewoon mijn beroep. Ik vind het koken gewoon heel leuk om te doen en ik zie het daarom niet als werk."

Foodtruckfestivals in Zeeland

In Zeeland werd het eerste foodtruckfestival twee jaar geleden gehouden in Middelburg. Inmiddels zijn er heel wat festivals bijgekomen. Zo is er vanaf 5 mei het driedaagse Van die dingen die gebeuren in Terneuzen. In Breskens is het dit weekend ook Bresjes op wielen. Daarna volgen nog onder meer: Eindeloos Eiland Festival (Wissenkerke), Culikaravaan (Middelburg), Cuisine Machine (Vlissingen), Smaak aan Zee (Brouwersdam), CuliTruck (Hulst) en Fletcher Foodtruck (Renesse).



Eigen festival

En Noor organiseert dit jaar ook een eigen foodtruckfestival. Op een paardenranch in Koudekerke houdt ze samen met een vriendin in augustus een tweedaags evenement met vijftien foodtrucks.