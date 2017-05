Winkeldief ziet zichzelf op tv en meldt zich bij politie

TERNEUZEN - Een 58-jarige man uit het Utrechtse Harmelen heeft de politie verteld dat hij in oktober vorig jaar gouden sieraden heeft gestolen bij juwelier Wijffels in Terneuzen. De dief had zichzelf herkend op bewakingsbeelden in Opsporing Verzocht.

Gouden sieraden

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht toonde dinsdagavond voor de tweede keer beelden waarop duidelijk was te zien hoe een kalende man juwelier Wijffels in de Noordstraat in Terneuzen binnenkomt en daar drie gouden sieraden achterover weet te drukken. Met de smoes dat hij hij zijn vrouw en nichtje erbij gaat halen om te helpen kiezen vertrok hij weer voordat de spullen werden gemist.



In Woerden

De politie meldt dat de man zich zelf op het politiebureau in Woerden heeft gemeld. Hij is meteen aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg om te worden verhoord.