19-jarige bekent steekpartij in Breskens

Koningsnacht

Op Koningsnacht ontstond iets na middernacht tussen vijf mannen een woordenwisseling op de Oesterput. Al snel mondde die woordenwisseling uit in een vechtpartij en werd een 22-jarige man uit Oostburg in zijn schouder gestoken. Het slachtoffer moest aan zijn verwondingen behandeld worden in het ziekenhuis.



Bekende

Het slachtoffer deed aangifte van zware mishandeling en volgens de politie was de dader een bekende van de neergestoken man. Dat bleek inderdaad te kloppen en de verdachte werd door de politie opgeroepen zich te melden.



Proces verbaal

Tijdens het verhoor gaf de man toe dat hij de Oostburger gestoken had. De verdachte is met een proces verbaal op zak naar huis gestuurd.