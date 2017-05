Van de klas naar de plas met de bso (video)

Regen

De activiteiten worden georganiseerd vanuit de Braakmanboerderij van Staatsbosbeheer en zijn zoveel mogelijk buiten. De afgelopen dagen was het overwegend droog, maar woensdag was het toch echt een natte boel. Maar ze gingen naar buiten: ''We kijken gewoon vaak op de buienradar om te checken wanneer we weer even kunnen. Dus ieder droog uurtje pakken we mee'', zegt Ilona de Cocq van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.



Zin

Maar vanwege de natte toestanden hebben niet alle kinderen zoveel plezier in de wandeling naar een sloot om kikkers te gaan vissen. ''Ik heb er geen zin in!'', zegt Tijn en mopperend loopt hij door. Anouk houdt de moed er wel in: ''Ik maak dit nooit mee! Daarom vind ik het wel leuk.'' Een ander meisje vindt het hele gebeuren maar matig, maar dat heeft een andere oorzaak: ''Ik mis mijn moeder wel als ik in de bso ben soms. Ze is aan het werk en mijn vader ook en het is vakantie maar ze moeten toch naar de baan.''

Broodjes bakken

Naast kikkers vangen en andere vondsten uit de sloot analyseren werd er ook een kampvuur gemaakt en mochten de kinderen daarboven broodjes bakken.