Tom Boere in de race voor de Gouden Stier

OOST-SOUBURG - Voetballer Tom Boere, afkomstig uit Terneuzen, hoort bij de kanshebbers voor de titel 'beste voetballer van het jaar in de Jupiler League'. De FC Oss-spits is een van de vier genomineerden.

Concurrenten

De concurrenten van Boere voor de prijs De Gouden Stier zijn Abdelhak Nouri van Jong Ajax en de SC Cambuur-spelers Jamiro Monteiro en Sander van de Streek.



Gala

De winnaar wordt op 16 mei bekendgemaakt tijdens een gala in het stadion van Telstar in Velsen.



Aan de lopende band

Voor Tom Boere betekent de nominatie een nieuw hoogtepunt in wat voor hem toch al een superseizoen is. Bij FC Oss scoort hij dit jaar aan de lopende band.



