Aanhoudingen voor drugsbezit

OOST-SOUBURG - In de Bloemenlaan in Vlissingen zijn dinsdagavond twee mannen aangehouden voor drugsbezit. Het duo had negen zakjes met hennep bij zich.

Auto

De mannen in de leeftijd van negentien en twintig jaar oud zijn afkomstig uit Middelburg en reden met hun auto iets na elven 's avonds de Bloemenlaan in toen ze staande gehouden werden.



Henneplucht

Bij het openen van het portier viel de politie een hevige henneplucht op. Als snel werd duidelijk dat de lucht afkomstig was van de negen zakjes hennep.



Bekenden

De twee verdachten zijn bekenden van de politie en zijn al eens eerder aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet. Beiden zijn voor verhoor en nader onderzoek meegenomen naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.