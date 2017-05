Minder adressen zonder snel internet in het buitengebied

'Witte adressen'

Inmiddels hebben tussen de twee- en driehonderd inwoners in het buitengebied van Zeeland zich aangemeld voor een subsidie voor breedbandinternet. Vijf Zeeuwse gemeenten stellen samen met de Provincie Zeeland 200 euro per adres beschikbaar om aansluitingen te regelen. Inwoners van het buitengebied in die gemeenten kunnen zich aanmelden via www.heelzeelandbreedband.nl.



Ontwikkeling

De subsidies zijn volgens Impuls Zeeland belangrijk voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het buitengebied. Borsele is een van de Zeeuwse gemeenten met de meeste adressen waarop snel internet niet beschikbaar is. Borsele heeft ruim duizend adressen in het totale buitengebied.



Aanmeldingen

In totaal hebben nog maar tussen de 200 en 300 Zeeuwen zich aangemeld voor de subsidie. Om de 100 euro subsidie van de provincie te krijgen, moet de gemeente waarin het adres ligt ook 100 euro subsidie verlenen. Ook moet er een marktpartij zijn die de verbinding kan verzorgen in de gemeente.



Overleg

Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland heeft al een aantal aanbiedingen gekregen van partijen, hieruit is een selectie gemaakt waar bewoners en ondernemers samen een marktpartij uit kiezen. Bewoners en ondernemers in de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes en Reimerswaal zijn al aan het overleggen met welke partij ze in zee willen.



Vaker sneller internet

Het is niet de eerste keer dat de provincie in samenwerking met gemeenten subsidies verleent voor breedband-aansluitingen.



