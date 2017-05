Onkruid vergaat wél in Goes (video)

GOES - Als enige Zeeuwse gemeente zegt Goes dat de straten er schoner zijn dan ooit sinds het onkruid niet meer chemisch bestreden mag worden. Door al dat vegen en borstelen is er een netter straatbeeld ontstaan volgens de gemeente. Acht van de dertien gemeenten geven aan dat er meer onkruid op straat is. In vier gemeenten is het hetzelfde gebleven.

Brandschade

De filosofie achter de schone straten en stoepen is de voedingsbodem voor onkruid zo klein mogelijk te houden. De klachten van Goese inwoners over onkruid waren afgelopen jaar minimaal. Er kwamen wel enkele klachten binnen over hitteschade aan haagjes. Met name buxushaagjes hebben last van de stralingswarmte die onder de kap van de heteluchtmachine vandaan komt. Dit jaar kiest Goes er voor om wat meer afstand te houden rondom hagen om brandschade te voorkomen.



Kosten verdubbeld

Volgens wethouder Loes Meeuwisse is de nieuwe manier van werken wel twee keer zo duur. "Vorig jaar kostte het ons nog 90.000 euro, nu is dat het dubbele", zegt ze. "Maar dat hebben we er graag voor over. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen meer en de stad ziet er veel schoner uit. We krijgen daar zelfs complimenten."