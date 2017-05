Belgen massaal op medicijnentour naar Hulst

3 euro of 40 euro

Een doosje maagzuurremmers dat in Nederland 3 euro kost, kost in België volgens organisator Dirk van Duppen zo'n 40 euro. De Nederlandse medicijnen zouden zoveel goedkoper zijn omdat ziektekostenverzekering hier werken met aanbestedingen, waardoor de producenten veel lager in de prijs gaan zitten.



Nederlandse systeem

Van Duppen is arts en maakt deel uit van het linkse collectief Geneeskunde voor het Volk (GvhV). Dat collectief wil dat de Belgische regering een voorbeeld neemt aan het Nederlandse systeem van aanbestedingen als het om medicijnen gaat.



Welkom burgemeester

In totaal rijden er zaterdagochtend acht bussen naar Hulst vanuit verschillende locaties in België. De medicijntoeristen worden zaterdagochtend voor het stadhuis ontvangen en toegesproken door burgemeester Jan-Frans Mulder. Vervolgens krijgen ze een folder met de gegevens van twee apotheken die open zijn en het VVV-kantoor. Rond 13.30 uur vertrekken de bussen weer uit Hulst.