Eigenaar verwoest fruitbedrijf Kapelle ontroerd door medeleven

KAPELLE - Familie De Jonge van KG Fruit uit Kapelle, het fruitbedrijf dat in maart in vlammen opging, is verrast en ontroerd door medeleven van mensen uit de buurt, familie, vrienden en bedrijven. De familie bedankt iedereen daarvoor middels een ingestuurde brief in De Scheldepost, de weekkrant van de gemeente Kapelle.

Zelfgebakken koekjes

Familie De Jonge noemt het hartverwarmend wat mensen allemaal gedaan hebben: "De lieve woorden, vele kaarten, bloemen, tekeningen van kinderen, boodschappen en de zelfgebakken koekjes van een jongetje. We willen iedereen er hartelijk voor bedanken."



'Je ziet alles in vlammen opgaan'

De familie noemt de brand van 23 maart een nachtmerrie. "Wat ons is overkomen is een groot, groot drama! Je ziet voor je ogen letterlijk alles in vlammen opgaan. Het begint met een paar kisten, vervolgens de bezittingen, je bedrijf, je zin in je leven, je gedachten, je plannen, je mensen... kortom alles."



Dankbaar

In de brief benadrukt familie De Jonge dat ze dankbaar zijn dat niemand gewond is geraakt. Ook laten ze weten dat ze heel goed beseffen dat het voor de buurt een heel traumatisch gebeuren moet zijn geweest. Ook voor al die andere mensen die iets met de brand te maken hebben gehad.



Toekomst

De familie probeert kracht en sterkte te putten uit het geloof. "Op dit moment komt er heel veel op ons af en tijd om te verwerken is er nauwelijks. We hopen dat er in de toekomst een moment gaat komen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op een bedrijf dat het verleden wel meedraagt maar de toekomst absoluut niet in vlammen op laat gaan."



