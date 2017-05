Zoon verzetsstrijder: Eindelijk erkenning voor mijn vader (video)

VROUWENPOLDER - Het pad tussen de Veerse Dam en de N57 in Vrouwenpolder wordt vernoemd naar de Zeeuwse verzetsstrijder Jan de Visser. De zoon van de verzetsstrijder is blij en vindt dat zijn vader nu eindelijk erkenning krijgt. Naar verwachting wordt het pad 2 juni omgedoopt tot het Jan de Visserpad.

Erkenning

De zoon van de verzetsstrijder, die ook Jan de Visser heet, vindt het goed dat er een pad naar zijn vader wordt vernoemd. "Hij krijgt nu eindelijk de erkenning die hij verdient." De gemeente Veere heeft volgens de zoon goed geholpen. "Sinds de aanvraag twee jaar geleden heeft de gemeente goed gekeken naar mogelijke locaties."



Perfecte locatie

De plaats van het pad, tussen de Veerse Dam en de N57, is volgens zoon Jan de Visser goed gekozen. "In deze omgeving heeft mijn vader de onderduikers ondergebracht en voorzieningen voor ze getroffen." De gekozen locatie is echter geen bewuste keuze, maar puur toeval denkt de zoon.



Gedenksteen

Op de begraafplaats in Vrouwenpolder staat al tientallen jaren een gedenksteen voor de Zeeuwse verzetsstrijder, maar deze vertelt niet het volledige verhaal. "Op de steen staat dat mijn vader is omgekomen door oorlogsgeweld", vertelt De Visser. "Maar dit kan natuurlijk van alles zijn. Het vertelt niets over zijn inzet tijdens de oorlog." Bovendien is de familie van de verzetsstrijder nooit betrokken geweest bij het plaatsen van het monument.

Levensverhaal

Jan de Visser werkte tijdens de oorlog voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hij is verraden door een dorpsgenoot en afgevoerd naar een kamp in Amersfoort. Enkele maanden later werd hij ondergebracht in het Duitse concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 28-jarige leeftijd is overleden door de zware arbeid.