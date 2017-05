Zeeland wordt wakker: Helikopters, medicijnentour en verzetspad

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is donderdag 4 mei. Dit is het nieuws in Zeeland.

Helikoptervluchten

Vliegveld Midden Zeeland wil een vergunning voor meer helikoptervluchten. Het vliegveld hoopt uitvalsbasis te worden van de helikopters die het onderhoud zullen plegen aan de nieuwe windmolenparken voor de Zeeuwse kust. Directeur Enno Belderok heeft daarover de dorpsraden van Nieuwdorp, Arnemuiden en Lewedorp ingelicht.



Op medicijnentour

Zo'n vijfhonderd Belgen hebben zich aangemeld voor een medicijnenreis komende zaterdag naar Hulst. Uit protest tegen de hoge prijzen in eigen land komen ze massaal goedkopere medicijnen inslaan over de grens.



Jan de Visserpad

Het pad tussen de Veerse Dam en de N57 in Vrouwenpolder wordt vernoemd naar de Zeeuwse verzetsstrijder Jan de Visser. De zoon van de verzetsstrijder, ook Jan de Visser genaamd, is er blij mee. Hij vindt dat zijn vader nu eindelijk erkenning krijgt.



Verwoest fruitbedrijf Kapelle

Familie De Jonge van KG Fruit uit Kapelle, het fruitbedrijf dat in maart in vlammen opging, is verrast en ontroerd door medeleven van mensen uit de buurt, familie, vrienden en bedrijven. De familie bedankt iedereen daarvoor middels een ingestuurde brief in De Scheldepost, de weekkrant van de gemeente Kapelle.



Weer

Vanochtend is het bewolkt en valt er nog een enkele bui. Vanmiddag en vanavond tijdens de Dodenherdenking is het overwegend droog. De noordoostenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Het wordt vanmiddag een graad of 14.