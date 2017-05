Lagere straf moordenaar Verhelst dankzij vergiffenis familie

OOST-SOUBURG - Het Gerechtshof in Den Bosch heeft de 27-jarige Suanley C. uit Terneuzen in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden dertien jaar cel geëist.

Vergeving

Het hof heeft de straf lager laten uitvallen omdat C. een verklaring heeft gegeven tijdens de behandeling en daarmee verantwoording nam voor zijn daden. Ook speelde het een rol dat de ouders van Verhelst de dader hebben vergeven en dat hij een 'redelijk gering' strafblad heeft, zegt persrechter Paul Frielink.

Rechtbank

Suanley C. is veroordeeld voor doodslag op Gideon Verhelst in 2014. Eerder kreeg hij van de rechtbank in Middelburg dertien jaar cel voor doodslag en poging tot doodslag. Daar ging de verdachte tegen in hoger beroep. Ook moest hij een schadevergoeding van 6545,03 euro betalen. Het Openbaar Ministerie had destijds vijftien jaar cel geëist.



Jarenlange vete

Gideon Verhelst werd op 30 november 2014 vermoord in zijn woonplaats Terneuzen. De moord zou het resultaat zijn van een jarenlange vete tussen twee groepen in Terneuzen.